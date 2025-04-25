Zabıta, Sırrı Süreyya Önder pankartını söktü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir yurttaşın işyerinin karşısına astığı "Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" pankartı zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Zabıta, Sırrı Süreyya Önder pankartını söktü
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:36

Şanlıurfa’da bir yurttaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul’daki özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Bulvarı'ndaki işyerinin karşısına bir pankart astı.

"Diren Sırrı abe, dualarımız seninle" yazılı olan pankart, Yeniden Refah Partili Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, pankartı söküp kaldırdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olay sonrası pankartın reklam içerdiği için söküldüğü belirtildi.


Etiketler: #Şanlıurfa #Sırrı Süreyya Önder #pankart

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