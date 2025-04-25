Sırrı Süreyya Önder’in doktoru: 'Bir mucizenin peşine düştük, zayıf da olsa umudumuz var'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:40

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 15 Nisan'da aort damarının yırtılması üzerine 12 saati aşan bir ameliyat geçirmesinin ardından başlayan tedavisi devam ediyor.

Önder’in doktoru ve Florence Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, tedavi süreci boyunca yaşananları anlatarak, "Şu hale gelmesi büyük mucize. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” dedi.

Mezopotamya Ajansı'na Önder’in yaşadığı sağlık sorununu, müdahaleleri ve durumuna ilişkin ayrıntıları anlatan Sağbaş, hayati tehlikenin sürdüğünü de tekrar etti.

Prof. Dr. Sağbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KASILMAYI İSTİYORDUK, ÇOK SEVİNDİRDİ"

"Gelişinin 5’inci ya da 10’uncu dakikasında kalbi bir ara çalışmaya başlamış. O süre zarfında arkadaşlar EKO (Kalp ultrasonu) yapmışlar. EKO’da aort kısmında diseksiyon flebini (yırtık emareleri) görmüşler. Yani burada aortun katları içerisinde kanama olur. En iç katmanı merkeze doğru iter o araya kan girince orada bir septum gibi bir yapı gözükür. Bu EKO da patognomiktir (belirleyici).

"Yani bunu gördüğünüz zaman buna diseksiyon dersiniz. Dolayısıyla da teşhisi netti. Müdahale için o çok önemliydi. O EKO’yu yapıp onun adını koyması çok önemli oldu. Hiç vakit geçirmeden direkt hasta yakınlarıyla görüşüp onaylarını alıp direkt ameliyathaneye resüsitasyonla indirdik.

"Ameliyattan sonra 2-3 gün bekledik. Sonra tekrar ameliyata aldık. Bu sefer hem içerisini temizledik hem de kalbe bakıp gözlemledik. İlk ameliyatta kasılmayan sağ tarafın kasılmaya başladığını gördük.

"Bu çok iyi bir şey. Bu amaçladığımız bir şeydi. Yani kalbi dinlendirelim, sağ kalp kendini toparlasın ve kasılmaya başlasın istiyorduk. İstediğimiz buydu. O bizi çok sevindirdi.

"SOLUK ALMA REFLEKSİ OLUŞMUYOR"

"ECMO desteğine devam ediyoruz. Göğsünü kapattık. Beyinle ilgili bir görüntüleme yapabildik ve tomografi çektik. Bu daha yenidir. 3 gün önce akşam saatlerinde yapabildik.

"Orada yoğun bir beyin ödemi var. Nörologlar ödemin açılması gerektiğini söylüyor. Ancak bizler de o zaman net konuşabiliriz. O belirsizliğini hala koruyor. Soluk alma refleksi oluşmuyor. Uyutucu almadığı halde uyanmıyor ve gözünü açmıyor. Nörolojik açıdan olumsuz durum daha fazla gibi duruyor. Bu benim öngörüm değil, nörologların öngörüsü. O işin profesyoneli nörologlardır.

"BEYİN ÖDEMİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

"Hemen ilk andan itibaren antiödem tedavisine başladık. Beynin ödemlendiğini tahmin ediyorduk. Bu durum kalp masajıyla resüsitasyon yapılan hastalardaki en büyük problemlerden biridir bu. Nörolog arkadaşlarımızın da önerisiyle ilk andan itibaren antiödem tedaviye başladık. Şimdi de devam ettiriyoruz. Bu tomografideki durumu görünce doğru yolda olduğumuzu gördük. Çünkü çok yoğun ödem var.

"Artı vücuttan sıvı çekiyoruz. Böylece ödemi azaltmaya çalışıyoruz. Sıvı çekerek artı damar içi onkotik basınç dediğimiz durumu arttırıp damar içerisindeki protein yoğunluğunu daha fazla hale getirerek dokulardan ve beyinden sıvı çekmeye çalışıyoruz. Yani ilaç tedavisi ve antiödem tedavisine devam ediyoruz. Beklentimiz ödemin bir an önce giderilmesidir ve şu anda azaldı diyebiliriz. Alttan ne çıkacak ve nasıl bir şey çıkacak onu görmeyi bekleyeceğiz.

"ZAMAN BİLDİREMEYİZ"

"Zaman bildiremeyiz. Bize bunu çok soruyorlar. Ne gün solunumdan ayrılır? Ne gün uyanır? Ne gün kalbi düzelir? Ne gün ECMO’dan çıkar? Hep böyle bir süre vermemiz isteniyor. Fakat böyle hastalarda kısa, orta ve uzun vade bir şey söylememiz mümkün değil. Bu ödem ne zaman dağılır? Bunu söylememiz mümkün değil. Ne zaman uyanır? Ne zaman ECMO’dan ayırırız? Ne zaman kalp kendini toparlar?

"Bunu söyleyebilmek güçtür. Sırrı Beyin durumunda hastalık yok. Hasta var. Yani hem diseksiyon hem de kalp krizi vardı. Onun için standart bir şey yok. Anlık verilerle tedaviyi düzenleyerek bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz.

"UYUTULMUYOR, UYANMIYOR"

"Şu an uyutucu hiçbir hiç bir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsütasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor.

"BİR MUCİZENİN PEŞİNE DÜŞTÜK"

Aslında şanslı çünkü şu hale gelmesi büyük mucize. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var."