Zabıtanın gittiği çöp evden, 30 tane 'kedi' çıktı
Çevreye kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine bir eve giden ekipler, içeri girdiklerinde çöp içerisinde kalan evde onlarca kedi ile karşılaştı. Ekipler evi temizleyip, kedileri de tedavi için barınağa götürürken, aileye de eşya ve gıda yardımında bulunuldu.
Osmangazi Mahallesi’nde oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım, topladığı eski eşyalar ve baktığı onlarca kediyle evini adeta çöplüğe döndürdü. Turgut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katından kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi’ni arayarak durumu bildirdi.
ZABITA 30 KEDİ İLE KARŞILAŞTI
Söz konusu eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içeri girdiklerinde kedi pisliği ve çöpler içerisinde kalan evde 30 kediyle karşılaştı.
Kötü şartlarda bakılan kedileri yakalayarak kafeslere koyan ekipler, tedavi edilmeleri için kedileri Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.
EV DEZENFEKTE EDİLDİ
Belediye ekipleri, kedilerin toplanmasının ardından evin temizlenmesi için çalışma başlattı. Odalarının tamamı eski eşya ve kedi pisliği dolan evden 2 kamyon çöp çıkartıldı.
Ev daha sonra ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Kullanılması insan sağlığı adına tehlikeli olan eşyaları çöpe atan Osmangazi Belediyesi, aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.
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