Zafer Havalimanı’nda kamu zararı 277 milyon lira oldu! ‘Bunun adı soygundur’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zafer Havalimanı’nın oluşturduğu kamu zararını gözler önünde serdi.

Yavuzyılmaz'ın "AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-41!" diyerek paylaştığı verilerde 2015 yılının ilk 10 ayında garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen yolcu sayısı yer aldı.

Yavuzyılmaz'ın, Sayıştay, DHMİ resmi istatistiklerini kaynak göstererek paylaştığı verilere göre, yüzde 97,26 hata payı ölçüldü. Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 5.641.768 yani güncel kurla 277 milyon lira olarak yer aldı.

Yavuzyılmaz paylaşımında şunları söyledi:

"AKP’nin Zafer Havalimanı’ndaki, Dünya Guinness Rekorlar Kitabına girecek berbat performansı, 2025 yılında da devam ediyor.

2025’in ilk 10 ayında:

Garanti edilen giden yolcu sayısı: 1.098.110

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 30.077

Hata payı: % 97,26

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 5.641.768

Euro Güncel kurla 277 Milyon Lira

Bunun adı soygundur!"

RESMİ RAPORLARI KAYNAK GÖSTERDİ

Yavuzyılmaz, "Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri" diyerek şu belgeleri paylaştı:

"GARANTİ ÖDEME: 208 MİLYON EURO"

Zafer Havalimanın yapım maliyetinin 50 milyon Euro olduğunu belirten Yavuzyılmaz, havalimanın kamuya devir tarihi olan 2044 yılına kadar şirkete yapılacak olan garanti ödemenin 208 milyon Euro olduğunu açıkladı. "Bunun adı soygundur!" diyen Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Kamuya devir tarihi: 2044 yılı

2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro

DHMİ resmi istatistiklerine göre; 2025’in ilk 10 ayında İç ve dış hatlardaki gelen ve giden toplam yolcu sayısı: 60.154

Giden yolcu sayısı: 60.164/2= 30.077 (yaklaşık)

Not: Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır."