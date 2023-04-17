Zafer Partili Aslan, Namazgah Tepe’deki bakımsızlığı eleştirdi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralanarak tedavi için Ankara’daki hastanelere kaldırılan, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybeden 200’e yakın şehidin naaşının bulunduğu Namazgah Tepe’deki bakımsızlığı eleştirdi.
Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, bir grup partili ile birlikte Namazgah Tepe'ye gitti.
Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaralanan ve tedavi için Ankara'daki hastanelere kaldırılan, ancak kurtarılamayarak şehit düşen 200'e yakın Mehmetçiğin mezarının bulunduğu Namazgâh Tepe'nin bakımsızlığını eleştiren Aslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Biz Zafer Partisi olarak bugün burada tüm şehitlerimizin anısına saygı gösterilmesi için toplandık. Vatanımız uğruna canlarını feda eden kanlarını akıtan şehitlerimize bir anıt mezarı çok gördünüz. Bunca yıl içinde bir bayrak dikip orayı izole edemediniz.
Burayı hak ettiği mertebeye ulaştırıncaya kadar Zafer Partisi olarak biz bu sorunun her zaman arkasında olacağız ve burada nöbet tutmaya devam edeceğiz.”
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