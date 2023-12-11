Zafer Partili başkanlara 'sosyal medya' gözaltısı! Özdağ'dan açıklama geldi...
Zafer Partisi'nin Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ve Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız gözaltına alındı. İki başkanın sosyal medyada yapılan bazı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ve Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız bugün polis tarafından gözaltına alındı.
Suphi Yıldız da sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
İl başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Demirkaya, Ankara Cuhuriyet Savcılığı'nın yürttüğü soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.
Demirkaya'nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Sosyal medyadaki bazı açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Demirkaya ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"İl Başkanımız Hacı Ali Demirkaya, gözaltına alınmış ve Ankara'ya sevki istenmiş. Savaşa savaşa kazanacağız. Türkçüler ve Türk milliyetçileri yalnız değildir."
DEMİRKAYA'DAN AÇIKLAMA
Demirkaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkarılan gözaltı kararı gereği emniyete götürülüyorum. Alnımız ak, başımız dik! Zafer inananların ve savaşanların olacak!" ifadelerini kullandı.
Hakkımda çıkarılan gözaltı kararı gereği emniyete götürülüyorum.— ????Hacı Ali DEMİRKAYA ???? (@hcldmrky) December 11, 2023
Alnımız ak, başımız dik!
Zafer inananların ve savaşanların olacak!
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Gözaltı kararı sonrası açıklama yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da şu ifadeleri kullandı;
"Hatay, Arap toprağıdır diyen imama soruşturma yok. Halkı büyükelçilik basmaya, mağazaları yakmaya, polisleri dövmeye kışkırtanlara soruşturma yok. Ama Hatay/Samandağı’nda yaşayıp selefi örgütlerin tehditleri altında Hatay’ı savunan kurucu ilçe başkanımız Suphi Yıldız ve Kayseri il başkanımız avukat Hacı Ali Demirkaya gözaltına alınıyor. Eğer 'Ümit Özdağ, sığınmacılar konusunda sen de susmaz isen seni tutuklarız' mesajı veriyorsanız, tekrar altını çizeyim: Öldürmeden vatan savunmasından vazgeçmem. Atatürk’ün izinde ailemizi ve vatanımızı savunacağız."
Hatay, Arap toprağıdır diyen imama soruşturma yok. Halkı büyükelçilik basmaya, mağazaları yakmaya, polisleri dövmeye kışkırtanlara soruşturma yok. Ama Hatay/Samandağı’nda yaşayıp selefi örgütlerin tehditleri altında Hatay’ı savunan kurucu ilçe başkanımız Suphi Yıldız ve Kayseri… https://t.co/xOA1d24wRb— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 11, 2023
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