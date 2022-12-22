Ümit Özdağ duyurdu: Zafer Partili emekli jandarma albaya orduevlerine giriş yasağı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Jandarma Albay Aziz Ergen’in orduevlerine girişine Süleyman Soylu tarafından 20 Haziran 2023’e kadar yasak konulmuş” açıklamasını yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Jandarma Kıdemli Albay Aziz Ergen’e “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yanında bir fotoğrafta olduğu” gerekçesiyle orduevlerine girişi 20 Haziran 2023’e kadar yasaklandı.
Aziz Ergen, bugün Jandarma Genel Komutanlığı’na çağrılarak karar kendisine tebliğ edildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yasağa tepki gösterdi. Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Jandarma Albay Aziz Ergen’in orduevlerine girişine Süleyman Soylu tarafından 20 Haziran 2023’e kadar yasak konulmuş. Alçaklık böyle bir şey. Jandarmayı tarikatlara teslim et, Atatürkçüleri orduevine sokma. Elbette hesap soracağız.”
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı e. Jandarma Albay Aziz Ergen’in orduevlerine girişine Süleyman Soylu tarafından 20 Haziran 2023’e kadar yasak konulmuş. Alçaklık böyle bir şey.Jandarmayı tarikatlara teslim et, Atatürkçüleri orduevine sokma. Elbette hesap soracağız.— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 22, 2022
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Jandarma Albay Aziz Ergen yaptığı açıklamada ise “Suçumun ne olduğunu sorduğumda elle tutulur hiçbir şey söyleyemiyorlar. Bana sadece ‘sosyal medyadaki bir haberden’ dediler. Ama haberde benim yaptığım bir açıklama yok. Sanırım suçum Genel Başkanımızın yanında durup bu fotoğraf karesinde bulunmaktı” dedi.
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