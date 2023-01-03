Soylu'dan Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'na “Escobar” davası
Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Escobar’ denildiği iddiasıyla dava açıldığını duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Dava açacaksanız bana açın” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa il başkanlığına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 'Escobar' denildiği iddiası ile dava açıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
“Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’na Süleyman Soylu’ya Escobar dediği iddiası ile dava açılmış. Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın. Ayrıca Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz?”
Zafer Partisi Bursa il başkanlığına Süleyman Soylu’ya Escobar dediği iddiası ile dava açılmış.Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın.Ayrıca Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? pic.twitter.com/EICs75kvhu— Ümit Özdağ (@umitozdag) January 3, 2023
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