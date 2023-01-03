Soylu'dan Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'na “Escobar” davası

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Escobar’ denildiği iddiasıyla dava açıldığını duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Dava açacaksanız bana açın” dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 11:39
Soylu'dan Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'na “Escobar” davası
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa il başkanlığına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 'Escobar' denildiği iddiası ile dava açıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’na Süleyman Soylu’ya Escobar dediği iddiası ile dava açılmış. Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın. Ayrıca Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz?”



Ümit Özdağ Zafer Partisi Escobar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler