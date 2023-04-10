Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral Emniyet'e ifade vermeye çağrıldı!

Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı olan ekonomist Bartu Soral, sosyal medya hesabından Emniyet'e ifade vermeye gittiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:40
Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral Emniyet'e ifade vermeye çağrıldı!
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Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, bir programda "Arz talep dengesi bozulunca fiyatlar artar. Türkiye’de konut kira artışının bir sebebi de 8 milyon sığınmacı ve kaçaktır" dediği için Emineyet'e ifade vermeye gittiğini açıkladı. 

Soral, ifade vermek için çağrıldığını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla (TCK 216) Ankara Emniyet Müdürlüğündeyiz.
Bir programda; “arz talep dengesi bozulunca fiyatlar artar. Türkiye’de konut kira artışının bir sebebi de 8 milyon sığınmacı ve kaçaktır” demişim.
Suçum bu! Takdir Türk kamuoyunundur.",

 


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