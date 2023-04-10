Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral Emniyet'e ifade vermeye çağrıldı!

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:40

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 18:04

Zafer Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, bir programda "Arz talep dengesi bozulunca fiyatlar artar. Türkiye’de konut kira artışının bir sebebi de 8 milyon sığınmacı ve kaçaktır" dediği için Emineyet'e ifade vermeye gittiğini açıkladı.

Soral, ifade vermek için çağrıldığını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla (TCK 216) Ankara Emniyet Müdürlüğündeyiz.

Bir programda; “arz talep dengesi bozulunca fiyatlar artar. Türkiye’de konut kira artışının bir sebebi de 8 milyon sığınmacı ve kaçaktır” demişim.

Suçum bu! Takdir Türk kamuoyunundur.",