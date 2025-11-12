Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı muhabiri zorla duruşma salonundan çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikâyetçi olmasıyla tutuklanan Orkun Özeller, bugün hâkim karşısına çıktı.

T24 muhabiri Can Öztürk, duruşmayı takip ettiği sırada Zafer Partisi Genel başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu tarafından salondan çıkarıldı.

Şehirlioğlu, Öztürk’e “Haber yazmıyorsun, duruşmayı takip etmiyorsun. Aşağıda kafeler var. Git orada otur” dedi.

Öztürk ise Şehirlioğlu’na duruşmayı takip ettiğini, duruşmaya dair notlar aldığını ve haberi yazdığını söyledi.

Şehirlioğlu, Öztürk’e “Deden yaşında adamlar burada ayakta bekliyor, sen burada oturuyorsun” diyerek yaşlı bir kişiyi yanına çağırdı. Şehirlioğlu, tartışmanın ardından Öztürk’ü kolundan tutarak ayağa kaldırdı ve salondan çıkardı.

GAZETECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öztürk’ün salondan çıkarılmasına meslektaşları tepki gösterdi. Tepkiler üzerine duruşma salonunun dışında bulunan gazetecilerin yanına gelen Şehirlioğlu, “Başka bir dosya ile ilgileniyordu. Yer işgal etmemesi için kendisini salondan çıkardım. Yazıyorsa yazdığı haberi göstersin” dedi ve salona geri döndü.

Bir gazeteci “Burası metrobüs değil duruşma salonu, Can adliye basını olarak orada haberini yazdığı için oturuyor. Gazetecilik yapıyor” diye tepki gösterdi.