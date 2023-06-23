Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştü

Yayınlanma: 23.06.2023 - 19:19

Güncelleme: 23.06.2023 - 19:19

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye'ye sınırlardaki kaçak girişler nedeniyle Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştüğünü öne sürdü. Aslan, "Sınırlar kevgire çevriliyor. Bunun sonucunda demografik katliam yaşanıyor; gençlerimizi, onların geleceklerini kaybediyoruz" dedi.

Zafer Partili Aslan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de uyuşturucu kullanımının, iktidarın sığınmacı politikasıyla birlikte arttığını savundu. Türkiye'nin, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa'da ilk sırada bulunduğunu belirten Aslan, "Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye kaçak girenlerle birlikte yeni uyuşturucu türleri de ortaya çıktı. Kimyasal kullanımı, son yıllarda, sığınmacı sorununun da büyümesiyle önü alınamaz hale geldi" dedi.

Aslan'ın açıklaması şöyle:

Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e kadar düştüğü ortaya çıktı. Uyuşturucunun en fazla kullanıldığı iller arasında, Suriyeli sığınmacıların ve ülkemize kaçak yollarla girenlerin yoğunlukta olduğu Şanlıurfa geliyor. Türkiye'de daha önce kullanımı yaygın olan uyuşturucuların yanında, Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye kaçak girenlerle birlikte yeni uyuşturucu türleri de ortaya çıktı. Kimyasal kullanımı, son yıllarda, sığınmacı sorununun da büyümesiyle önü alınamaz hale geldi.

"UYUŞTURUCUYU İRAN ÜZERİNDEN SIĞINMACILARLA TÜRKİYE'YE SOKUYOR"

Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak girişler sürerken, İran sınırından girenlerin yanlarında uyuşturucu getirdikleri de biliniyor. İnsan kaçakçıları ile anlaşan uyuşturucu baronları İran üzerinden uyuşturucuyu, sığınmacılarla Türkiye'ye sokuyor.

"SINIRLAR DELİK DEŞİK OLMUŞKEN UYUŞTURUCU TİCARETİNİN KONTROLÜ SAĞLANAMIYOR"

Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa'da ilk sırada yerini aldı. Bu yetmiyormuş gibi Afganistan'daki Taliban yönetimi, Türkiye'deki Afgan göçmenlerin 'kötü şartlar altında' bulunduğu gibi pişkin bir ifade kullanabiliyor. Afganistan'ın uyuşturucu üretiminde ve dağıtımındaki yeri bilinirken, zaten 'namus' gözüyle bakılan sınırlar delik deşik olmuşken bir de uyuşturucu ticaretinin de kontrolü sağlanamıyor.

Emniyetin uyuşturucu raporuna göre küresel afyon üretiminin yaklaşık yüzde 84'ü Afganistan'da gerçekleşiyor. Türkiye'nin delik deşik edilen sınırları, bir nevi uyuşturucu taşımada fırsat olarak kullanılır hale geldi.

TÜRKİYE İLK ÜÇTE

Dahası da var! Türkiye, uyuşturucu kullanımındaki birinciliklerde, kullanım yaşının düşmesindeki liderliklerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Avrupa'da atık sularında en çok metamfetamine rastlanan ilk üç ülkenin Çekya, Litvanya ve Türkiye olduğu ortaya çıktı.