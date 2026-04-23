Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Artan suç oranları, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in ailesini ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Özdağ şu ifadelere yer verdi:

"9 Mart gecesi İzmir Konak’ta aracına binen yolcu tarafından vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in acılı ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerimizi ilettik.

'ARTAN SUÇ ORANLARI, YAŞAMI ZORLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR'

Artan suç oranları, Türkiye'nin her yerinde yaşamı zorlaştırmaya, sokaklarımızı güvensiz hale getirmeye devam ediyor. Zafer Partisi'nin Anadolu Kalesi ve Tertemiz Türkiye Projeleriyle vatanımızın ve sokaklarımızın yeniden güvenli ve huzurlu olmasını sağlayacağız."