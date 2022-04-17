Doğu Perinçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı: 'Biz onu pıstıracağız'

17 Nisan 2022 Pazar, 21:35

Doğu Perinçek, mültecilere yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu.

"BUNLAR TÜRK MİLLETİNDEN, TÜRK DEVLETİ'NDEN KORKACAK"

Mültecilere ilişkin kampanyanın Amerika merkezli olduğu ve kampanyanın başını da Ümit Özdağ'ın çektiğini öne süren Perinçek, ''Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden, Türk Devleti'nden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardaşlarımızla karşı karşıya getirmekmiş. Bu hayallerinden vazgeçsinler'' ifadelerini kullandı.

''O SİNECEK, PUSACAK''

Perinçek şöyle konuştu:

'Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini orta koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Suriyeli kardaşlarımızla, Afgan kardaşlarımızla Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, bunların adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara kışkırtmalar yapmak.

İnsanlarımızı kardaşlarına karşı harekete geçirmeye çalışmak, şiddet uygulamaya davet etmek. Bunlarla mücadele ediyoruz. Ümit Özdağ'ı uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerika planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir.

Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk Devleti'nden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardaşlarımızla karşı karşıya getirmekmiş. Bu hayallerinden vazgeçsinler.

Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak.

KAPATMA DAVASI İDDİASI

Perinçek'in konuşmasının görüntülerini paylaşmasının hemen ardından Zafer Partisi'ne kapatılma davası açıldığı öne sürüldü.