Zafer Partisi'nden Halk TV'den istifa eden gazetecilere destek

Zafer Partisi, dün Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisinin yayımlanması nedeniyle istifa eden gazetecilere destek verdi.

Zafer Partisi'nden Halk TV'den istifa eden gazetecilere destek
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:50

Zafer Partisi, dün Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisinin yayımlanması nedeniyle istifa eden gazeteciler Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na destek verdi. 

Partinin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kayda Geçsin ekibinin ilkeli gazetecileri Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, bir seyyar tetikçiyle aynı çatı altında bulunmamak adına Halk TV’den istifa etmiştir.

''DEĞERLİ GAZETECİLERİMİZE MİNNETTARIZ''

Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın hukuksuz tutuklanma sürecinde, hakikatin ve adaletin yanında duran değerli gazetecilerimize minnettarız.

Zafer Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özgür basının ve onurlu gazeteciliğin yanında olmaya devam edeceğiz!''


Etiketler: #Zafer Partisi #gazeteciler

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