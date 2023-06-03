Zafer Toprak kimdir? Prof. Dr. Zafer Toprak neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 16:39

Güncelleme: 03.06.2023 - 16:39

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Zafer Toprak 77 yaşında hayatını kaybetti.

ZAFER TOPRAK KİMDİR?

Zafer Toprak, 1946 yılında doğdu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 1971’de Londra Üniversitesi’nde ‘Alan Araştırmaları’ konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1981 yılında Londra Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını verdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Toplum Tarihi profesörü olarak görev yaptı. Tarih Vakfı’nın başkan yardımcısı ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün kurucu başkanıdır.

ZAFER TOPRAK'IN ESERLERİ NELERDİR?

Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, Ankara, 1982

Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988

1908 Seçimleri ve Mebusan Hatıraları, 1998

Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990

Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995

İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995

İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995

Bir Geleceğim Geçmişi - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998

Bir Yurttaş Yaratmak - Muasır bir medeniyet için seferbelik bilgiler, 1998

İttihad - Terakki ve Cihan Harbi - Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik 1914-1918, 2003

Cumhuriyet'e Doğru - 1919-1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu, 2006

Bir Muhalif Kimlik - Tevfik Fikret, 2007

Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi, 2009

Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta Türkiye’nin Sigortası, 2010

Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü, 2013

Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık 1924-2012, 2014

Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji, 2012

Türkiye’de Popülizm 1908-1923, 2013

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), 2014

Türkiye'de İşçi Sınıfı (1908-1946), 2016

Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi, 2020

Cumhuriyet ve Antropoloji, 2021

ZAFER TOPRAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Toprak’ın ölüm haberini Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alkan paylaşımında, “Sizlere üzücü bir haber vermek zorundayım. Zafer Toprak hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok değerli bir hoca, dost ve yoldaştı. İnandığı gibi bir öbür dünyası olsun” ifadelerini kullandı.







