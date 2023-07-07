Zam yağmuru için dikkat çeken tepki! 'Mehmet Şimşek'i 'mucize adam' diye getirdiler; Nebati'ye bu fırsat verilseydi...'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:10

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:16

Milyonlarca çalışan ve emekli insan, insan onuruna yakışır bir şekilde geçim sağlayacak maaş zammını hayal ederken, vergi artışları ve yeni vergilerle daha da yoksullaşıyor. Her doğan gün yeni bir zam haberi yurttaşların hayatını derinden etkiliyor.

Önceki gün kamuoyuna duyurulan torba kanun teklifinden çok sayıda ek vergi 'sürprizi' çıktı. Resmi Gazete'teki düzenlemeyle birlikte KDV genel oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye artırıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

Ehliyet hariç tüm harçlar yüzde 50 artırıldı. Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım için harcı 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç 492 saylı Harcar Kanununa tabi tüm harçlarda yüzde 50 artış yapıldı.

Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5’ten yüzde 10’a, at yarışlarında yüzde 7’den yüzde 14’e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

BUNU NURETTİN NEBATİ DE YAPARDI!

Zam yağmuru muhalif haber kanallarında da tartışma konusu oldu. Sözcü TV'de son zamları değerlendiren gazeteci Deniz Zeyrek duruma isyan etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle eleştiren Zeyrek, "Mucize adam diye getirdiler, bu beyfendinin farkı ne? Nurettin Nebati’ye yazık! Ona bu fırsat verilseydi o daha iyi zam yapardı, vergileri daha iyi artırırdı." ifadelerini kullandı.



Deniz Zeyrek

"ÖDEDİĞİM VERGİYİ NEDEN ÖDEYEYİM?"

Zeyrek'in eleştirilerinin tamamı şöyle:

"Mehmet Şimşek’i 'mucize adam' gibi getirdiler. Bunu ekonomi bilgisi olmayan birini getirseniz o da yapardı bunları. Bu sorunu milletin başına vurup para alarak çözeceksen bunu herkes yapar. Sokaktan birini çevir o da gelir KDV’yi artırır, zam yapar. Bu beyfendinin farkı ne? Hangi mucizeyi bize getiriyor? Nurettin Nebati’ye yazık! Ona bu fırsat verilseydi o daha iyi zam yapardı, vergileri daha iyi artırırdı. Onun günahı ne? O kadar dayak yedi. Mehmet Şimşek’in kerameti ne? Madem zamla halledecek madem zulümle halledecek… Bu zamlar aynı zamanda bir zulümdür.

Ben bir vatandaş olarak 30 Temmuz’a kadar aracımın MTV’sini iki taksit halinde ödedim. Bir daha niye ödeyeyim yahu? Ben salak mıyım? Niye çalışıyorum ben? Bu beyfendiler bu kararı neye göre alıyor? İnsan üstü çabayla hayatta kalmaya çalışıyorsun. Kazandığımız her kuruş için bedel ödüyoruz. Ben niye ödediğim vergiyi tekrar ödeyeyim? ‘Deli Dumrul vergisi’ değil mi bu? Bunu dedem de yapardı ya! Mehmet Şimşek sen o kadar ekonomiyi bunun için mi okudun? Gerçekten soruyorum; o kadar büyük ekonomist gibi dolaşma şeyin bu mu yani! Deniz Zeyrek arabasına ödediği vergiyi bir daha ödesin mi? Bulaşık deterjanının KDV’sini artır diye mi ekonomi okudun? Rahmetli babaannemin okuma yazması yoktu, ona sorsalar o da bunu çözüm olarak sunabilirdi. Sizin kerametiniz ne? Gerçekten benim aklım almıyor. Ama bir taraftan da bu yetkiyi biz verdik, bize müstehak diyorum."