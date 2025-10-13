Zamanlaması dikkat çekti: CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Edirne Cezaevi'ne gitti.

Tan burada eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaret etti. Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ilettiğini kaydetti.

"DAVALARININ SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

X hesabından ziyareti duyuran Tan, şunları yazdı:

"Bugün Edirne'ye giderek siyasal tutsaklardan değerli Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim

Genel Başkanımızın selamlarını da iletme fırsatı bulduğum Demirtaş her zamanki moralliydi

Güncel siyasal gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk

Demirtaş gibi, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu gibi, tutuklu belediye başkanlarımız gibi, Can Atalay, Osman Kavala, Figen Yüksekdağ gibi, gazeteci Furkan Karabay gibi, Fatih Altaylı, Ayşe Barım gibi nice haksız hukuksuz yere zindanlarda tutulan yurttaşlarımızın davalarının sonuna kadar takipçisiyiz

Cumhuriyetimizi demokrasiyle, hukuk devletiyle, ifade özgürlüğüyle mutlaka yeniden buluşturacağız"

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 7 Ekim tarihinde, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

Avukatlar aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.