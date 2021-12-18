'Zamlar mini mini gelmiştir' demişti! Hüsnüye Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'nda yeni görev
Doğal gaza gelen zamlar için, "Zal gelmiştir ama mini mini gelmiştir" sözleriyle büyük tepki çeken AKP'li eski milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı.
25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, geçtiğimiz Ekim ayında doğal gazlara gelen zamları değerlendirirken sarf ettiği sözlerle büyük tepki çekmişti. Katıldığı bir canlı yayında, "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99’du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, tepkilerin hedefi olmuştu.
Bu sözler henüz akıllardayken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüsnüye Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirdi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı.
Erdoğan imzalı kararda şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince Hüsnüye Erdoğan atanmıştır."
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