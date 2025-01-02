Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:03

2025 yılıyla beraber KYK'dan burs veya kredi alan öğrenciler ödemelerini zamlı bir şekilde alacak. Peki, Zamlı KYK kredi burs ne zaman hesaba yatacak? Zamlı KYK kredi bursu ne kadar oldu?

2025 ZAMLI KYK KREDİ BURS ÜCRETLERİ

Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya

Yüksek lisansta 4 bin liradan, 6 bin liraya

Doktora öğrencileri için ise 6 bin lirada, 9 bin liraya yükseldi.

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

2025 zamlı KYK bursu ödemeleri Ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.