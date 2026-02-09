Zamlı menü tepki çekmişti... Fatih Tutak'ın iki Michelin yıldızlı restoranına 2 milyon liralık ceza!

Kuver ve zorunlu servis ücretinin yasaklanmasının ardından Ticaret Bakanlığı, 2 Michelin yıldızlı Fatih Tutak'ın TURK restoranı hakkında denetim başlattı.

Denetim sonucunda haksız fiyat artışı iddiasıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceği bildirildi.

30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile restoranlarda uygulanan kuver ve zorunlu servis ücreti yasaklandı. Düzenlemeye aykırı hareket eden işletmelere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Yasakların ardından Ticaret Bakanlığı, şef Fatih Tutak’ın işlettiği TURK restoranı hakkında denetim başlattı. Denetim kapsamında restoranın menü fiyatları ve servis ücreti uygulamaları incelendi.

Michelin Rehberi tarafından iki yıldız verilen restoranın tadım menüsünün fiyatının, düzenleme öncesinde 15 bin lira olduğu, düzenleme sonrasında ise 16 bin 500 liraya yükseltildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, işletmede masa üzerinde ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmadığı bilgisi yer aldı.

İşletmeye servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğu aktarılan açıklamada, “servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin lira artı yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 liraya hizmet verilirken şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatların 16 bin 500 lira olarak güncellendiği, aradaki farkın çalışanlara ödendiği” yanıtının alındığını ifade edildi.

1 MİLYON 860 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Servis ücretini fiyatlara eklemek suretiyle “haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren” işletmenin servis ücreti uygulaması kaldırılmasına rağmen “anılan ücretin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığının aşikar olduğu” vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır.”

Açıklamada ayrıca alkollü içecek menüsünde “TL” ibaresi ve fiyat değişim tarihi bulunmaması sebebiyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edildiği ve Bakanlıkça idari işlem uygulandığı belirtildi, “Şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak servis ücreti, kuver ve benzeri herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanun’un amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir.” ifadeleri yer aldı.