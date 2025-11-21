Zehirlenme faciasında iki şüpheli gözaltına alınmıştı: Hakimliğe sevk edildiler!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 11:52:00
Güncellenme:
İHA
Son dakika haberi... Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğunun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler hakimliğe sevk edildi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi.

Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler bugün gözaltına alındı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İfade işlemleri tamamlanan iki isim, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İlgili Konular: #Otel #Fatih