Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelmişlerdi: Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 20:25

Güncelleme: 19.12.2023 - 20:25

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarında isimleri geçen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşandığı öğrenildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre mahkeme, Ban’ın Taşkesenlioğlu’na toplam 22 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Ban’ın avukatları kararı istinafa taşıdı.

Sedat Peker’in iddialarının ardından Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ban tutuklanmış, Taşkesenlioğlu da Ban’a boşanma davası açmıştı. Boşanma davasının dilekçesinde Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2,5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığı öne sürülmüştü.

T24’ün edindiği bilgiye göre, ikili arasındaki boşanma davası ekim ayında Gölbaşı Aile Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi Taşkesenlioğlu, 50 milyonu maddi, 20 milyonu manevi olmak üzere toplam 70 milyon lira tazminat istedi. Mahkeme, Ban’ın, Taşkesenlioğlu’na 12 milyonu maddi 10 milyonu manevi olmak üzere toplam 22 milyon lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Ban’ın avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.