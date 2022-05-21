21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:37

Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Peki Zelal Gökçe kimdir? Zelal Gökçe neden gözaltına alındı?

ZELAL GÖKÇE KİMDİR?

1980 Bitlis doğumlu olan Zelal Gökçe İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, ses eğitimi-türk halk müziği bölümünde eğitim aldı. Zelal Gökçe, Pera Güzel Sanatlarda Opera sanatçısı Marsel Adamadze’den şan eğitimi gördü. Müzik grubu Koma Azad'ın ikinci albümü Buhiştamin'de yer aldı. 11 kadından oluşan Koma Asmin müzik grubunda yer alan Zelal Gökçe, grup ile yurt içi yurt dışında pek çok konser ve festivalde sahne aldı. Burcu Yankın, Feryal Öney ve Özlem Taner ile birlikte “Kadının Yolu” adlı programı hazırlayıp sundu. İlk solo albümü 'Solin'dir. Baba Tahir-i Uryan'ın şiirlerinin bestelendiği Diwan-a Dubeyti projesinde hem şarkıcı hem de besteci olarak yer aldı.

ZELAL GÖKÇE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin '2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.