Gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı
Müzisyen Zelal Gökçe, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış; 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan hakkında arama kararı olduğu belirtilmişti. Gökçe, son olarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen müzisyan Zelal Gökçe, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Gökçe buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Müzisyen Zelal Gökçe hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin '2021/6548 sayılı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından arama kaydı bulunduğu belirtildi.
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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