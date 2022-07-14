Zelenski'den İstanbul görüşmeleri açıklaması: BM ve Türkiye'ye çabaları için minnettarım
Zelenskiy, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul’daki toplantıda ilerleme olduğunu bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Volodimir Zelenski, İstanbul’da yapılan dörtlü toplantıda ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.
Zelenski, Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirterek, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Zelenski ayrıca, Rusya’nın “Karadeniz’de gemilere yönelik tehdidinin kaldırılması halinde” bunun küresel gıda krizinin şiddetini hafifleteceğini dile getirerek, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz” dedi.
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