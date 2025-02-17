Zelenski'nin 'ortak ordu' çağrısına değerlendirme: 'Gerçekleşmesi zor'

ABD ile Rusya tek taraflı barış müzakerelerine odaklanırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Zelenski'nin 'ortak ordu' çağrısına değerlendirme: 'Gerçekleşmesi zor'
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Doğa Öztürk
Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Müzakere masasında Avrupa’nın da olması gerektiğine işaret eden Zelenski, Rusya’dan gelen olası tehditlere karşı Avrupa’nın Ukrayna ile ortak ordu kurması gerektiğini savundu. Bunun için uygun vaktin geldiğini belirten Zelenski, “Avrupa’nın silahlı kuvvetleri oluşturulmalı” dedi.

‘GERÇEKLEŞMESİ ZOR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Nas, Avrupa Birliği (AB) tarihinde, bu yönde girişimler olduğunu ancak başarılamadığını anımsattı. Bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Nas, “Çok bütçe ayrılması gerekiyor. Ayrıca NATO olmadan, onun kapasitelerinden yararlanmadan bir Avrupa ordusunun efektif olma fikri şu an için mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

Avrupa ordusu kurulması için aynı zamanda ortak bir dış politikaya sahip olması gerektiğini belirten Nas, birlik içinde bu konuda zaman zaman sorunlar olduğunu söyledi. Nas, “AB tarafından ilk defa savaşan bir ülkeye güçlü destek verildi. AB’nin güçlü tepkisinin arkasında da aslında ABD’nin AB üzerindeki etkisi vardı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in konuya ilişkin açıklamalarıyla birlikte Avrupa’nın bazı yüzleşmeler yaşadığını kaydeden Nas, “AB’nin kritik bir dönüm noktasında olduğunu görüyoruz. Belki yapılabilecek şey NATO içinde yeni bir yapı oluşturmadan NATO’dan faydalanmak. ABD’yi dengeleyecek bir kapasiteye ulaşmaları gerek” değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Zelenski #Ukrayna #açıklama

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