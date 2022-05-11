Erdoğan müjde diye duyurmuştu: Zengin alacak, fakir ödeyecek

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde merkezi yerlerde 2 milyon liraya sıfır daire bulmanın çok zor olduğunu söyleyen İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Bu fiyata 1+1 bulunabilir. İnsanlar 10 yıl boyunca küçük evde oturup aylık 20 bin lira kredi mi ödeyecekler?” dedi.

Benzer kredi desteklerinin 2019 ve 2020 yıllarında da yapıldığını hatırlatan Aşa, “2019’da ev fiyatları yüzde 50 artmıştı. O zaman 1.5 milyon konut stoku vardı. 2020’de ise stokun da azalmasının etkisiyle yüzde 100 artmıştı. Şimdi kampanya açıklandığı akşam yüzde 30 artışları gördük” dedi.

Ankara Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Hakan Akçan da “İlk gecede ev fiyatları yüzde 15-30 arttı” dedi. Dünya sıkılaştırıcı para politikası uygularken ucuz kredi ile TL dağıtmanın enflasyonu artıracağını söyleyen ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan ise “Zaten parası olanlara ev almayı teşvik edici bir imkân sağlanıyor. Amaç inşaat sektörünü hareketlendirmek. Zengin ev alacak, faturasını enflasyon olarak fakirler ödeyecek” diye konuştu. Veysel Ulusoy ise “A: Açız, enflasyon altında ezildik. B: Ucuz konut kredisi verelim. Beton yiyin” yorumunu yaptı.

‘ÖNCELİKLE ÜRETİM MALİYETİ DÜŞÜRÜLSÜN'

Uygulamanın müteahhitlere de çok faydası olmayacağını söyleyen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, “Müteahhitlerin asıl sorunu üretim maliyetleridir. Bu düşmeden piyasa rahatlamaz. Şimdi, sabit fiyat garantisine destek verileceği söyleniyor ama resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu bir ortamda, kim sabit fiyat garantisi verebilir ki? TOKİ’ye üretim yapan kamu müteahhitleri mevcut projelerini bitiremiyorlar fark verilmediği için. Bu gibi kampanyalar yapılırken sektöre de danışılmalı” dedi.