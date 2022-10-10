Zengin: Vergi müfettişleri istifa ederek yeminli mali müşavir oluyor

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:46

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin son dönemde kamuda görev yapan denetim elemanlarından Yeminli Mali Müşavirlik mesleğine geçişlerde hızlı bir artış olduğuna dikkat çekti. Zengin, kamu sektöründeki denetim gücünün bu geçişlerle uzun vadede olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

“7-8 YIL GÖREV YAPIP İSTİFA EDİYORLAR”

Kamuda denetim elemanı olarak görev yapanların istifa ederek Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladıklarını, bu durumun mesleki rekabeti ve gelişmeyi hızlandırması nedeniyle memnuniyet verici olduğunu belirten Zengin, “Kamuda görev yapan Vergi Müfettişleri zor ve uzun bir eğitim sürecinden geçiyor. Ancak özlük haklarının istenen düzeyde olmaması nedeniyle 7-8 yıl gibi kısa sürelerde kamu görevlerinden istifa ediyorlar. Özellikle vergi ve muhasebe mevzuatı gibi geniş alanlarda denetim yapabilecek yeterliğe sahip personelin yetişmesi uzun yıllar alıyor. Eskiden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 15-20 yıl gibi sürelerde görev yapan kişiler daha sonra istifa ederek özel sektörde çalışmaya başlarlardı. Ancak son zamanlarda 7-8 yıl görev yapan kişilerin istifa ettiklerini görüyoruz. Kamu görevi için yetiştirilen kişilerin 7-8 yıl gibi kısa sürelerde kamu görevinden istifa ederek mesleğimizi tercih etmeleri, bizim açımızdan son derece olumlu bir gelişmedir. Ancak uzun vadede kamudaki denetim gücünün bu geçişlerden olumsuz etkilenebileceğini de ifade etmemiz gerekir” diye konuştu.

“ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞTİRİLMELİ”

Vergi Denetim Kurulu’nun kurulması ve personel altyapısının güçlendirilmesi, bununla birlikte teknik altyapının da iyileştirilmesi neticesinde hem güçlü bir denetim biriminin oluşmasının sağlandığını hem de incelemelere bağlı vergi iadelerinin de hızlanmış olduğunu vurgulayan Zengin, kamuda görev yapan denetim elemanlarının özlük haklarının son dönemlerde ciddi oranda azalmış olmasının, uzun vadede kamudaki denetim reformlarını olumsuz etkileyebileceğine işaret etti. Zengin, denetim elemanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemli bir konu olduğuna da dikkat çekti.

“VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ÜCRET TALEPLERİ DİKKATE ALINMALI”

Vergi Müfettişliğinin kariyerli bir meslek olduğunu belirten Zengin, meslekten müfettişlerin aldıkları eğitim, geçirdikleri zorlu sınavlar, meslekte edindikleri deneyimler dikkate alındığında kamunun bu meslekten daha fazla istifade etmesi gerektiğini kaydetti. Deneyimin kolay kazanılmadığına dikkat çeken Zengin, “Vergi Müfettişlerinin piyasada, özel sektörde karşılığı var. İş insanları bunların donanımlarından yararlanmak istiyor. Mevcut ücretlerinin 14 bin– 21 bin TL aralığında olduğu söyleniyor. Bu denli kritik görev yapan ve piyasada karşılığı olan müfettişlerin aldıkları ücretin, özlük haklarının en azından emsalleri ile aynı düzeye çıkarılması gerekir. Yetiştirilmeleri, aldıkları eğitim, edindikleri deneyim baz alındığında, özel sektörde muhasebe ve finans birimlerinde çalışan orta düzeyde personelin aldığı ücretlerle aynı seviyede ücret alıyorlar. Oysaki özel sektörlerde görev alan bir vergi müfettişine ödenen ücret, kamuda aldıkları ücretin 3-5 katından daha fazla” diye konuştu.