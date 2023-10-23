‘Zenginin yanındayım’ demişti: Muhtar adayına ceza!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:53

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:53

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım " yazılı afişiyle ilgi odağı olan 43 yaşındaki Zafer Fison’a, izinsiz afiş asmak suçundan idari para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köye gelerek pankartı incindirmesinin ardından tutanak tutularak, izinsiz afiş asma suçundan bin 295 lira idari para cezası kesildi.

Amacının seçim öncesi muhtar adaylarını ironik bir ifadeyle uyarmak olduğunu ifade eden Zafer Fison, “Henüz yerel seçimlere 5-6 ay olsa da köylerde herkes seçim havasına girmişti. Her adayda maaş için değil, hizmet için aday olduğunu söylüyordu. Ancak biliyoruz ki, muhtar olduktan sonra birçokları maaşını alıp, hizmeti unutuyor. Ben de bu duruma bir gönderme yaparak böyle bir afiş asmıştım. Ancak gel gör ki cezası afişten pahalı oldu. Afişi bedavaya yaptırmıştım ama kaldırmak bin 295 liraya maal oldu. Zaten köyde çiftçilik yaparak geçiniyordum. Bakalım bu cezayı nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladım ama en azından muhtar adaylarına iletmek istediğim mesaj ulaşmıştır” dedi.