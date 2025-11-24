Zeugma Mozaik Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde, yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor. Müzedeki mozaikler, geç Antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırıyor. Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de dikkat çekiyor. Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaikler, müzenin ziyaretçilerinin ilk uğrak noktası oluyor.

MARS HEYKELİ'NİN BULUNDUĞU YERE TERAS YAPILACAK

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, "Gaziantep bir gastronomi şehri, sanayi şehri aynı zamanda da kültür turizm şehri. Gaziantep, müzeler şehri. Bu müzeler içindeki en büyük pay da Zeugma Mozaik Müzesi'ne ait. Biz gelen ziyaretçilerimizden çok memnunuz. Ziyaretçilerimiz de buradan çok memnun ayrılıyorlar. Müzemizde, çok yakın zamanda, bakanlık tarafından yapılan önemli bir proje hayata geçecek. İhalesi yapıldı. Mars Heykeli'miz var müzemizde. Mars Heykeli'nin bulunduğu yere bir teras yapacağız. Mars Heykeli dünya sanat tarihi açısından çok önemli. Yapılacak olan bu teras ile ziyaretçilerimiz, Mars Heykeli'ne çok daha yakından bakabilme imkanı bulacak. Yıl bitmeden bu teras yapılarak, ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacak. Şu anda Roma salonları ve Bizans salonları arasındaki geçişini sağlayan köprüde bir tadilatımız var. Asma köprünün bulunduğu alandaki tüm zeminler yenileniyor" dedi.

HEDEF YIL SONUNA KADAR 600 BİNİ GEÇMEK

Özgür Çomak, "Mozaik Müzemiz, kendi açısından dünyanın en önemli mozaiklerine sahip. 13 farklı renk skalasına ulaşan tek mozaikler burada. Çok önemli mozaik sanatçılarının eserleri var. Zosimos'un kendi imzasıyla bırakmış olduğu eserler var. Akhilleus'un Truva Savaşı'na kaçırılışı gibi. Afrodit'in doğuşu gibi. Ve tabii ki de Çingene Kızı. Çingene Kızı, kendi özel salonunda tüm ziyaretçilerin ilgi odağı. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, çok önemli rekorlara da imza atıyor. 2024 yılını 31 Aralık tarihine kadar 466 bin ziyaretçi ile kapatmıştık. Bu rakam Mozaik Müzesi'nin açıldığı günden o güne kadar ki tüm zamanların rekoruydu. 2025 yılı bereketiyle geldi. Pandemi süreçleri ve 2023 yılındaki 6 Şubat depremlerinin ardından her ne kadar ziyaretçi sayılarında azalma olsa da 2025 yılının Kasım ayında olmamıza rağmen, daha yıl sonu gelmeden 575 bin ziyaretçi rakamına ulaştık. Geçen yılki rakamın şu anda bile üzerindeyiz. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki müzeler içindeki en önemli rakamlardan birisi. Hedefimiz de yıl sonuna kadar 600 bini geçmek" diye konuştu.