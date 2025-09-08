Zeybek’ten kararlı mesaj: ‘Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenlerden değiliz’

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 18:44:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Özgür Çelik'in makam odasından çekilen fotoğrafı paylaşarak kararlı olduklarına dair bir mesaj paylaştı. Zeybek, paylaşımında, “Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenlerden değiliz” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, bugün öğle saatlerinde il binasına gelerek açıklamalarda bulunmuş ardından da il binasına girmişti. 

Hareketli saatlerin yaşandığı il binasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Özgür Çelik'in makam odasından çekilen fotoğrafı X’te paylaşarak, “İstanbul mücadelemizin kalbi. Korkunun sofrasında yılgınlık yiyenlerden değiliz, olmayız. Kararlılıkla yarının Türkiye’sine ışık olacağız. Bu da böyle biline” dedi. 

