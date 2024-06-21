Zeybekci'ye alkol yanıtı: Sanırım ufukta İzmir adaylığı yok!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:10

Güncelleme: 21.06.2024 - 12:10

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin Beltaş’a ait üç tesiste alkol satışına izin veren meclis kararını yargıya taşıyacaklarını açıklaması üzerine, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum’dan yanıt geldi. Horzum, Zeybekci’nin belediye başkanlığı dönemindeki alkollü mekanlara yönelik tavrını hatırlatarak, “Bazen vatandaşlarımızın hafızasını tazelemek faydalı olabiliyor. AKP’nin eski Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy çokluğuyla Beltaş’ın üç işletmesinde alkol satışına izin vermesi kararına takılmış durumda. Denizli’de yüzlerce alkollü işletme varken, vatandaşlarımızın tercih yapma hakkını kısıtlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU”

Horzum, Zeybekci’ye seslenerek, “Alkol kullanan vatandaşlarımızın temel haklarına saygı göstermek zorundayız. Denizli’de alkol kullanan birçok vatandaşımız var. Belediyemiz, bu karar ile vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla hizmet alabilmesini sağlıyor. Bu, sosyal belediyeciliğin bir gereğidir. Sayın Zeybekci, sosyal belediyecilik nedir bilmeyebilir, ama bizim amacımız vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunmaktır” ifadelerini kullandı.

“ALKOL KARŞITLIĞINA DÖNMÜŞ”

AKP’li Zeybekçi’nin 2019 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olduğunu hatırlatan CHP İl Başkanı, “Zeybekci’nin İzmir’e aday olduğu dönemde alkol içenlerle barışık olduğunu hatırlıyorum. O zaman kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını söylemişti. Şimdi ise farklı bir tutum sergiliyor. Sanırım ufukta İzmir adaylığı yok, bu yüzden alkol karşıtlığına dönmüş durumda. CHP olarak kimsenin hayat tarzına karışmayız, içen içer, içmeyen içmez,” ifadelerini kullandı.