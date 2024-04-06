Zeydan görevine başladı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

Dün kalabalık bir kitleyle mazbatasını alan Abdullah Zeydan’ın yanında eş başkan Neslihan Şedal yer aldı. Zeydan, “YSK’nin aldığı hukuktan ve adaletten yana kararın, ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte özgürce yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var” dedi. Zeydan, kararın Yargıtay’dan dönmesi durumunda yerine kayyum veya belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılacağına ihtimal verip vermediği sorusu üzerine “Herkesin, adalete, hukuka, demokrasiye saygı göstermesini; halkın iraresinin beş yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz” dedi.

