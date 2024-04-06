Zeydan görevine başladı

Seçime iki gün kala memnu hakları alınan ve tepkiler sonrası Yüksek Seçim Kurulu tarafından geri verilen DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Zeydan görevine başladı
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Dün kalabalık bir kitleyle mazbatasını alan Abdullah Zeydan’ın yanında eş başkan Neslihan Şedal yer aldı. Zeydan, “YSK’nin aldığı hukuktan ve adaletten yana kararın, ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte özgürce yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var” dedi. Zeydan, kararın Yargıtay’dan dönmesi durumunda yerine kayyum veya belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılacağına ihtimal verip vermediği sorusu üzerine “Herkesin, adalete, hukuka, demokrasiye saygı göstermesini; halkın iraresinin beş yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz” dedi. 


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