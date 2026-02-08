Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeydan Karalar'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: 'Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk'

Zeydan Karalar'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: 'Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk'

8.02.2026 19:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Zeydan Karalar'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: 'Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk'

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajına yanıt verdi. Karalar, "Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk" dedi.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tahliye edilen Zeydan Karalar hakkında bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu mesajında, "Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karlar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım" ifadelerini kullandı.

KARALAR'DAN TEŞEKKÜR

İmamoğlu'nun mesajının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, teşekkür açıklaması yayımladı.

Karalar, şunları yazdı:

"Sevgili Ekrem Başkanım;

Tahliyeme dair gönderdiğin içten, anlamlı not için yürekten teşekkür ediyorum. Silivri’de aynı duvarların arasında 7 ay geçirdik. Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk. Öteden beri hepimizin savunduğu gibi; tutuksuz yargılanma esastır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle…"

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Zeydan Karalar