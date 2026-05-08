Zeydan Karalar'dan görevden uzaklaştırma kararının 2 ay daha uzatılmasına tepki: 'Bu, Adana'yı cezalandırmak'

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için Balıkesir’de bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden uzaklaştırılmasının iki ay daha uzatılmasına ilişkin konuştu.

"BU ADANA'YI CEZALANDIRMAK"

Karalar, görevden uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatılmasına ilişkin “Türkiye’de ilginç şeyler oluyor, izliyoruz. Anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım" dedi.

"BU ZEYDAN KARALAR’I CEZALANDIRMAK DEĞİL Kİ BU ADANA’YI CEZALANDIRMAK"

Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Bir kez daha İçişleri Bakanlığı’ndan görevden uzaklaştırmanın iki ay daha uzatıldığına dair belediyeye bir tebligat gelmiş, ben daha görmedim. Ben de çok anlam veremiyorum. Bu Zeydan Karalar’ı cezalandırmak değil ki bu Adana’yı cezalandırmak. Önemli işler yapılıyor, başlamış önemli işler, taahhütlerimiz var. 600 bine yakın verdiği insanın oy var biz de şaşırıyoruz, endişeyle izliyoruz, anlam da veremiyoruz. Hep 'millet iradesi önemli' diyen siyasal iktidar bunu yapıyor. Ne kadar önemli millet iradesi onlara göre bu da tartışmalı."