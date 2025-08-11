Zeydan Karalar'dan, kendisi için 'Özgürlük Yürüyüşü' başlatan gençlere teşekkür

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’dan Silivri’ye "Özgürlük Yürüyüşü" başlatan gençlere mesaj gönderdi.

Zeydan Karalar, mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili gençler, kardeşlerim... Dün akşam yürüyüşü başlatmışsınız, televizyondan duydum. Ama zaten her gelen Adana gençlerinin yürüyüşe başladığını söyledi. Esasında ben çok istemiyordum. Sizlere de haber gönderdim. Bu sıcakta 50 gün sürecek bir yürüyüş... Allah korusun birinize bir şey olsa ben ne yaparım? Çok dikkatli olun, sıcakta yürümeyin. Suyunuza, gıdanıza dikkat edin. Tabii ki bu özverili ve çok zahmetli yürüyüş kararını saygıyla karşılıyor, teşekkür ediyorum. Ben iyiyim, söylemeye gerek yok. Zeydan duruşu değişmez. Tavrı değişmez, değerlerinden taviz vermez. Sizlerin de böyle olduğunu görmek inanın beni gelecek açısından umutlandırıyor. Hepinizi çok seviyor, öpüyorum. En kısa sürede görüşmek ve birlikte mücadeleye devam etmek üzere, hoşça kalın.”