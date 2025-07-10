Zeydan Karalar'dan 'miting' mesajı: 'Allah'ına kurban Adanam!'

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin tutuklu belediye başkanları için başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karalar, şunları yazdı:

"Bugün Silivri zindanında Adana'nın başı dik, onurlu evlatlarının haksızlığa karşı yükselttiği sesi dinleyeceğim. Bir kez daha diyeceğim ki; Allah'ına kurban Adanam!

Saat 20.00 itibarıyla, çok özlediğim Adanalı kardeşlerimi televizyondan da olsa görüp sizlerle hasret gidereceğim. Genel Başkanımızın katılımıyla yapılacak bu buluşma oldukça önemli. Kalabalık katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla..."