Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e saldırıda yeni gelişme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Belediye binasında silahı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs Mikail G. gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:21
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e saldırıda yeni gelişme
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı. 

GÖZALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.


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