Zeyinlikler tehlikede! Mücadele devam ediyor
Zeytin ağaçlarında sıkça görülen ve yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı ilaçlama yapılıyor.
Balıkesir’in Havran ilçesinin özellikle ova ve taban kesimindeki zeytin ağaçlarında sıkça görülen ve yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılacak mücadele ile ilgili olarak daha fazla bilgiye üreticilerin Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmesi istendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru