Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynel Emre'den Uşak Belediyesi'ne operasyona tepki: 'Geri adım atmayacağız'

27.03.2026 10:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Bu tablo, hukukun değil siyasetin işlediğini açıkça göstermektedir. Halkın iradesini hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız" dedi.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da arasında olduğu 11 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"SEÇİLMİŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 2024’te 'CHP’li belediyeleri silkeleyin' talimatının ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, CHP’li seçilmişlere yönelik gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklenerek Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım gözaltına alınmıştır. Bu tablo, hukukun değil siyasetin işlediğini açıkça göstermektedir. Halkın iradesini hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız."

İlgili Konular: #CHP #Zeynel Emre #Özkan Yalım #Uşak Belediyesi

İlgili Haberler

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki! Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının ardından CHP yönetiminden peş peşe tepki açıklamaları geldi. Açıklamalarda, operasyonun düğmesine basan adrese dikkat çekilerek "Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyelerden mi sorumlu?" denildi, "FETÖ'nün zihniyeti yerinde durmakta, yöntemleri yaşatılmaktadır" vurgusu yapıldı.
Son dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı! Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak, Ankara ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.
Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım neden gözaltına alındı? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım neden gözaltına alındı?