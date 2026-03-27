Zeynel Emre'den Uşak Belediyesi'ne operasyona tepki: 'Geri adım atmayacağız'

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da arasında olduğu 11 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"SEÇİLMİŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 2024’te 'CHP’li belediyeleri silkeleyin' talimatının ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, CHP’li seçilmişlere yönelik gözaltı kararlarına bir yenisi daha eklenerek Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım gözaltına alınmıştır. Bu tablo, hukukun değil siyasetin işlediğini açıkça göstermektedir. Halkın iradesini hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Seçilmişlerimizin yanındayız, geri adım atmayacağız."