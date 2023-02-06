Zeynep Oral’ın katılacağı ‘Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinliği ertelendi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:15

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:15

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 farklı ilde çok sayıda can kaybına ve büyük hasara neden olan deprem nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Efeler’de de programlar iptal edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Zeynep Oral’ı konuk edeceği Yazarlar Efeler’de Buluşuyor etkinliğini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Başkan Atay, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “6 Şubat Pazartesi günü (bugün) saat 18.00’de gerçekleştirmeyi planladığımız yazar Zeynep Oral’ın katılacağı ‘Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinliğimiz ülkemizde yaşanan büyük deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.