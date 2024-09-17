Zeyrek: 100 milyondan fazla insanın iklim mültecisi olabilir

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:28

Manisa’daki su sorunları başta olmak üzere Gediz Havzası’nda, Havza Yönetim Planının başarılı şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen ‘Manisa Su Çalıştayı’ başladı. “Bir Damla Su, Geleceğin Umudu” sloganıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü birlikteliğinde bu yıl ilki yapılan çalıştay 2 gün sürecek. Çalıştaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Eski Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, ilgili kurumların müdürleri ve amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ZEYREK: ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA SUSUZLUKTAN DOLAYI GÖÇLER OLABİLİR

Su konusunun hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Hayatımızda suyun olmadığını varsayalım. Ya da, günlük sadece 50 litre su ile yaşamak zorunda kaldığımızı, bu sorunları çözemediğinde günlük 25 litre suyla yaşamak zorunda kalan insanlardan olduğumuzu düşündüğümüzde inanın ki uykularımız kaçıyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde susuzluktan kaynaklı göçlerin olacağı, dünyada su savaşlarına doğru gittiğimiz günler maalesef kapımızda. 100 milyondan fazla insanın iklim mültecisi olabileceği, su savaşlarının başlayabileceği, insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımın yaşanabileceği uyarısını yapmak zorundayız. Su konusunda herhangi bir önlem almazsak yakın tarihte dünyamızda yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi olduğunu asla ve asla göz ardı edemeyiz. 20 yıl önceye kadar Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı yılda 4000 metreküptü. Şuan 1500 metreküpe kadar düşmüş durumda! 10 yıl, 20, 30 yıllık süreçte Güney Afrika’nın yaşadığı bu sorunu biz de Türkiye olarak yaşayabiliriz. Bunu görmezden asla ve asla gelemeyiz” dedi.

ZEYREK: GEDİZ OVASI KURAKLIK İLE KARŞI KARŞIYA

Başkan Zeyrek, su sorununa yaptığı vurgusunda, “Ülkemizin en bereketli toprakları olarak bilinen, ne ekersen yetişir diye övündüğümüz Gediz ovası kuraklıkla karşı karşıya. 15-20 yıl önce 10-15 metrede, kazma vurduğumuzda çıkan su, artık yerin derinliklerine, 250-300 metrelere kadar inmiş durumda. Manisa’mda maalesef suyumuzu sondajlarla elde ediyoruz. Başka bir yolumuz ve yöntemimiz yok. Ama sondajla su elde etmek, sondaj sayısını arttırmak maalesef bu soruna bir çözüm değil. Çünkü yerinde ve doğru ekin haritasını oluşturamamak, su kaynaklarına ve yer altı su haritasına göre tarımımızı belirleyememek yarınlarımıza yaptığımız en büyük ihanetlerdendir” dedi. Seçim vaadi olan 2 ton suyu 1 lira yaptığını hatırlatan Başkan Zeyrek, vatandaşların yaptığı vahşi sulamada ülkenin günde güne kuraklığa doğru gittiğini söyledi. Zeyrek, “Su bizim yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miraslarımızdan biridir. Bu mirasımıza sahip çıkmamız lazım. Tıpkı ormanlarımıza sahip çıktığımız gibi suyun da değerini ve önemini burada bulunan herkes biliyor. Bunu vatandaşlarımıza anlatmak, suyumuza sahip çıkmak ve yarınlarımıza iletmemiz gerekiyor” diye konuştu. Su kıtlığının önlenmesinde alınabilecek önlemleri sıralayan Başkan Zeyrek, “Başta yağmur suyu hasadı olmak üzere, su geri dönüşümünü bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu çalıştayımızı da bundan dolayı çok önemsiyorum. Aramızda çok değerli hocalarımız var. Hocalarımızın bize bu konuda ışık tutacağını öngörüyorum. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hocalarımızla bundan sonraki süreçte suyumuza sahip çıkma adına birlikte adım atacağımızı belirtmek istiyorum. Ve şarkıda söylediği gibi; Bir şey yapmalı!!! Çünkü bu konuyu görmezden gelemeyiz. Ben yarınlarıma, kendi evlatlarıma ve Manisa’mdaki tüm evlatlara bırakacağım bir su programı olması gerektiğini biliyorum. Bunu sizlerle başaracağımızı biliyorum. Burada alınacak kararların da uygulanması noktasında ben Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. Sizlerle birlikte yarınlarımıza artı 1 damla suyu hep birlikte bırakalım” dedi.

MANİSA’NIN SU SORUNLARINA DEĞİNDİ

Manisa’daki su sorunlarına değinen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, suyun hayatın kaynağı ve tüm canlılar için vazgeçilmez olduğunu söyledi. İklim değişikliği, yanlış su yönetiminin birçok kentte su kıtlığına yol açtığını söyleyen Postacı, “Su kaynaklarının kirlenmesi, su israfı, su yönetiminde merkeziyetçilik sorunları var. Kentteki su sorunlarına çözüm üretmek için yok yönlü bir yaklaşım benimsemeliyiz. Su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı, akıllı su yönetim sistemleri, katılımcı su yönetimi ve iklim değişikliğine uyum gerekmektedir. Sonuç olarak, kentimizdeki su sorunları, sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel bir sorundur. Bu sorunların çözümü için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması ve sürdürülebilir çözümlere yönelik ortak bir vizyon oluşturulması gerekmektedir” dedi.

ÇALIŞTAY’DA KONUŞMACILAR SÖZ ALDI

Yapılan protokol açılış konuşmalarının ardından çalıştayın moderatörlüğünü yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün, çalıştayın tanıtımı, amacı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yaptı. Görgün’ün ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi 3. Bölge Havza Planları Çalışma Grubu Sorumlusu Gökçen Gökdereli, Gediz Havzası ve yeraltı sularıyla ilgili bilgileri paylaştı. Gediz Havzası için 3360 adet tedbir önerilerini ve maliyetleri hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Stratej ve Bütçe Uzmanı Dr. Tülay Morsünbül Parmaksız ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahmet Doğan ‘Su Yönetimine Kamunun Bakışı’ konusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azize Ayol, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Burak Büyükcivelek ise ‘Su Yönetimi İçin Akademi Ne Diyor’ konusunda bilgiler verdi.

BAŞKAN ZEYREK’TEN KURUMLARA ORTAK ÇAĞRI

Verilen öğle arasında çalıştayın ilk bölümünü değerlendiren Başkan Zeyrek, Manisa’da ilk defa su çalıştayı düzenlendiğini ve bunu kendisinin çok önemsediğini söyledi. Zeyrek, “31 Mart’taki değişimde artık Manisa Büyükşehir Belediyesi bilime inanan ve bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda adım atan bir belediye haline geldi. Su yarınlara bırakacağımız en büyük emanetlerden bir tanesi. Su yoksa yaşam da yok. Manisa’mdaki su kıtlığını artık görmezden gelemezdik. Ülkemizin birçok yerinden gelen akademisyenlerin öncülüğünde hazırladığımız bir çalıştay. Yarın da bir çalıştay bildirgesi olacak” dedi.

“BEN GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIM”

Başkan Zeyrek, benzer çalıştayların daha önce yapıldığını ancak hepsinin rafa kalktığını söyledi. “Ben bu çalıştayın eyleme dönebilmesi için gerekli her türlü adımı atacağım” diyen Başkan Zeyrek, tüm kurumlara paydaş olması çağrısında bulundu. Başkan Zeyrek, “Başta Valiliğimiz, Çevre Şehircilik il Müdürlüğümüz ve ilgili olan bütün kamu kurumları ile birlikte hareket etmek istediğimiz belirtmek istiyorum. Su bizim yarınlara bırakacağımız bir şeydir. Bir tek kurumun veya şahsın önderliğinde yapılacak olan bir şey değildir. Bu bildirgenin sonuçlarını ben şehrin önderlerine tek tek kendim gidip anlatacağım. Bu konuda çözüm noktasında paydaş olmalarını talep edeceğim. Bugünkü çalıştayımızda protokolümüzün birçok üyesi eksikti. İşleri vardır, programları uymamıştır anlayışla karşılıyorum. Ama bundan sonraki eyleme dönüm noktasında bizimle birlikte olmalarını talep ediyorum. Eğer ki birlikte hareket etme kültürünü oluşturamazsak bu çalıştayların hepsi sonuçsuz kalıyor. Biz yarınlarımıza bırakacağımız suyu, temiz bir Gediz’i hedefleyen bir belediyeyiz. Bu koltuklar gelip geçidir. Bizden sonra gelecek olan kişilere bırakacağımız bir altyapı çalışması olmasını düşünüyorum. Bu konuda emin adımlarla yürüyoruz. Biz temiz bir Gediz, musluklardan akan içilebilir bir temiz suyu hayal ediyoruz. Manisa’mızın su konusunda da sorunlarını çözüm noktasında ilime ve bilime önem veriyoruz” diye konuştu.

“OSB’LER KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNDU”

Bazı OSB’lerde arıtma tesislerinin olmadığını söyleyen Başkan Zeyrek, tesislerin yapımı konusunda kendileriyle görüşme yapacaklarını söyledi. Zeyrek, “Benim şöyle bir çağrım var. İçerisinde Valiliğimizin, çevre müdürlüğümüzün ve belediyemizin oluşturduğu ortak bir insan kaynağı havuzu yapalım. Denetimleri, bu havuzdan oluşan denetmenler ile kişilerin isimlerine, şirketlerin isimlerine bakmaksızın herkese eşit bir şekilde uygulamaya koyalım. Bu çağrı ile bu denetimleri hayata geçirebilirsek, kimse siyaset gütmeden, başkasının tanıdığını ortaya koymadan Gediz’in temizliği konusunda el birliği yapacağımızın bilincindeyim. Bu konuda ilk adımı atan Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz olacağız. Umarım ki diğer kurumlarımız da aynı düşünce ve görüşte olur. Bu doğrultuda da yarınlarımıza bırakacağımız tertemiz bir Gediz olacaktır” dedi.