Zeytin ağaçları da var! Milas’ta ormanlık ve tarım alanında GES projesi...

Öztürkler Holding ve Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk’ün şirketi Regnum Enerji, ormanları ve tarım arazileri maden tehdidi altındaki Muğla’da güneş enerji santralı (GES) kurmak için adım attı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
Zeytin ağaçları da var! Milas’ta ormanlık ve tarım alanında GES projesi...
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Regnum Enerji, Muğla Milas’taki orman ve tarım arazilerinden oluşan 69.41 hektarlık yani 97 futbol sahası büyüklüğündeki alanda GES için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Şirketin onay alması durumunda kurulacak güneş panelleri aracılığıyla toplanacak enerji alanda kurulan elektrik depolama tesisinde depolanacak. Onay aldıktan sonra 12 ay içerisinde tamamlanması ve işletme aşamasına geçmesi planlanan güneş panellerinin ömrü de 30 yıl olarak belirlendi. Projenin tanıtım dosyasında bölgeye kaç adet panel kurulacağına ilişkin detaya ise yer verilmedi.

Ayrıca 2 milyar TL’lik projenin yapılacağı bölge için zeytin ağaçlarına ilişkin de bilgi paylaşılmadı. Ancak tanıtım dosyasında yer alan fotoğraflar alanda birçok zeytin ağacı bulunduğunu gösteriyor.

Zeytin, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’una göre koruma altında bulunuyor. Temiz enerji olmasına karşın güneş enerji santrallarının (GES) kuruldukları yerler önemli.

Uzmanların uyarılarına karşın GES’ler yanlış yerlere kuruluyor. Projenin planlanması aşamasında bölge sakinlerinin, “Bunun altında zengin kömür yatakları var. ÇED raporu alan firma bir süre sonra ben burada yatırımı yapamayacağım diyerek haklarını Yeniköy Kemerköy Enerji’ye (YK Enerji)ye devredebilir. Bundan kuşku duyuyoruz. Çevremizdeki köyler kömür uğruna kaldırıldı, mağdur oldu. Şimdi aynı akıbetle biz karşılaşmak istemiyoruz” endişeleri gündeme yansımıştı.


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