Zeytin sezonu başladı, Köşk Çayı siyaha büründü

20 Aralık 2022 Salı, 15:17

Aydın’ın verimli tarım topraklarının sulandığı Büyük Menderes Nehri'ne su taşıyan Köşk Çayı zeytin hasat sezonun başlaması ile birlikte simsiyah akmaya başladı.

Çayda oluşan kirlilik görenleri şaşırtırken, zeytinyağı fabrikalarından atıkların hiçbir işlem yapılmadan direk akarsulara verilmesi sonucu oluşan manzara adeta pes dedirtti.

Daha önceki yıllarda çevre felaketinin önlenmesi için zeytinyağı fabrikalarında zorunlu olarak kurulan dinlendirme çukurlarının kullanılmaması nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını belirten vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak suların ve çevrenin bu şekilde kirletilmesine 'dur' denilmesi gerektiğini belirttiler.