Zeytinburnu'nda boşandığı eşini ve kızını öldüren zanlı tutuklandı

Zeytinburnu'nun Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki sitede bulunan dairede 9 Nisan'da yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş.'yi (19) silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli E.Ş.'yi yakalamak için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Sultangazi'deki bir eve düzenlediği operasyonda şüpheliyi ve arkadaşı C.P.'yi gözaltına aldı. C.P.'nin aracında yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı E.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Zeytinburnu'nda bir sitede bulunan dairede, 9 Nisan'da E.Ş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş.'yi (19) silahla vurduktan sonra kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde C.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ağır yaralanan T.B. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheli E.Ş.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.