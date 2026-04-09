Zeytinburnu’nda erkek dehşeti: Kızını öldürdü, eski eşini ağır yaraladı!

Olay, saat 17.50 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde bulunan özel bir sitedeki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir yıl önce boşandığı eşi Türkan B. (39) ile barışmak için Ankara’dan gelen Ercan Ş. (53), gün boyu dairede kaldı. Eski eş, önce eski eşi Türkan B.’yi ardından kızı Ceylinaz Ş.’yi (19) silah vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ş. ise olay yerinden kaçtı.

Komşuların silah seslerini duyması üzerine yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kadın ve kızına müdahale etti. Yapılan kontrolde Ceylinaz Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirlenirken, ağır yaralanan Türkan B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Ceylinaz Ş.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheli Ercan Ş.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan Ercan Ş.’nin kumar oynanması için yer temin etme suçundan 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

O sırada dairede bulunan Türkan B.’nin erkek kardeşi Güney B., polise verdiği ifadesinde yan odadan iki adet silah sesi duyduğunu ve Ercan Ş’nin kaçtığını beyan etti.