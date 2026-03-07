Zeytinburnu'nda ölü bulunmuşlardı: Fatmanur Çelik ve kızının 'görgü tanıkları' konuştu

İstanbul Zeytinburnu’nda, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğrayan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, şüpheli şekilde yaşamını yitirimesine dair olay gününde orada bulunan görgü tanıkları açıklama yaptı.

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolarda olay günü olayın yaşandığı yerin 150 metre ötesinde balık tutan görgü tanıkları "Hifa ile annesinin çıkarıldıkları yerin çok derin bir yer olmadığını" belirtti.

"AĞZINDAN HÂLÂ KÖPÜK GELİYORDU"

Erdoğan'ın paylaşımında görgü tanıklarından birisi "Arkadaşıma 'Şuraya bak, denize bir şey mi attılar acaba?' dedim. Bu kadar polis ve ambulansı görünce şüphelendik. Sonra arkadaşımla birlikte yakına gittik. O sırada ilk gelen ekipten bir polis, küçük kızın cesedini sudan çıkarıp yukarı aldı. Yere yatırdılar. Ağzından hâlâ köpük geliyordu" dedi.

"BAŞTA DURUMUN CİDDİYETİNİ TAM ANLAYAMADIK"

Bir başka görgü tanığı ise "Çocuğu sudan çıkardıklarında baktım. O sırada ağzından köpük gelmeye başladı. O zaman boğulduğunu anladık. Başta durumun ciddiyetini tam anlayamadık. Eğer fark etseydik belki daha erken müdahale edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

