Zeytinburnu’nda denize giren çocuk kayboldu
Zeytinburnu’nda yüzmek için denize giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Omer A. yüzmek için denize girdi.
Çocuk bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: #Zeytinburnu #deniz #arama kurtarma #arama
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