Zeytinburnu’nda denize giren çocuk kayboldu

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:47

Güncelleme: 10.10.2024 - 14:41

Olay, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Omer A. yüzmek için denize girdi.

Çocuk bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.