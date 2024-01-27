Zeytinburnu'nda güpegündüz gasp! Bankadan iki poşet dolusu parayla çıktı, aracına binerken...
Zeytinburnu'nda para dolu iki poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi.
Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı. Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı.
Gaspçılar kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.
"2 KİŞİLERDİ VE İKİSİNİN DE ELİNDE SİLAH VARDI"
Çevrede esnaflık yapan Yakup Bay, "2 kişilerdi ve ikisinin de elinde silah vardı. Maskeyi yüzüne indirerek vatandaşın elindeki parayı aldı. Silahı görünce de parayı bırakmak zorunda kaldı" dedi.
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