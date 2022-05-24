Zeytinburnu'nda 'kaçak göçmen' operasyonu: 54 kişi yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLATILDI
İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.
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